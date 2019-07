Nigeria only hopeful with positive semis record

Shares

Cairo, Egypt, Jul 14 – Nigeria are the only 2019 Africa Cup of Nations semi-finalists in Egypt who boast a positive record in the penultimate stage of the competition.

The three-time champions have been involved in 13 last-four matches, winning seven and losing six.

Algeria have won only two of six semi-finals in the biennial African competition, Tunisia two of five and Senegal one of three.

Here, AFP Sport lists the semi-finals results of the four contenders to succeed Cameroon as African champions:

Algeria

1980 Nigeria Algeria 2 Egypt 2 (4-2 pen)

1982 Libya Algeria 2 Ghana 3

1984 I. Coast Algeria 0 Cameroon 0 (4-5 pen)

1988 Morocco Algeria 1 Nigeria 1 (8-9 pen)

1990 Algeria Algeria 2 Senegal 1

2010 Angola Algeria 0 Egypt 4

Nigeria

1978 Ghana Nigeria 1 Uganda 2

1980 Nigeria Nigeria 1 Morocco 0

1984 I. Coast Nigeria 2 Egypt 2 (8-7 pen)

1988 Morocco Nigeria 1 Algeria 1 (9-8 pen)

1990 Algeria Nigeria 2 Zambia 0

1992 Senegal Nigeria 1 Ghana 2

1994 Tunisia Nigeria 2 Ivory Coast 2 (4-2 pen)

2000 Nigeria Nigeria 2 South Africa 0

2002 Mali Nigeria 1 Senegal 2

2004 Tunisia Nigeria 1 Tunisia 1 (3-5 pen)

2006 Egypt Nigeria 0 Ivory Coast 1

2010 Angola Nigeria 0 Ghana 1

2013 S. Africa Nigeria 4 Mali 1

Senegal

1990 Algeria Senegal 1 Algeria 2

2002 Mali Senegal 2 Nigeria 1

2006 Egypt Senegal 1 Egypt 2

Tunisia

1962 Ethiopia Tunisia 2 Ethiopia 4

1978 Ghana Tunisia 0 Ghana 1

1996 S. Africa Tunisia 4 Zambia 2

2000 Ghana Tunisia 0 Cameroon 3

2004 Tunisia Tunisia 1 Nigeria 1 (5-3 pen)