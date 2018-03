Adele – Hello (Swahili Cover by Dela)

Adele’s global hit ‘Hello’ has been translated to Swahili by the talented and beautiful Queen of Afro Pop, Dela.

Dela’s effortless mastery of her irresistible voice and eloquent vocals will surely make you want to listen to this Swahili cover over and over again.



LYRICS

Hello

Ni mimi

Baada ya miaka na mikaka, je twaweza kukutana

Turejelee yote.

Wanasema muda unaponya, mbona bado ninaumwa?

Hello

Waniskia?

Niko Pwani nikiota juu ya vile tulikuwa

Kama vijana, tulipokuwa huru

Nimesahau ilivyohisi kabla dunia ianguke

Tofauti baina yetu

Na maili milioni

Hello ‘toka kwa mataa

Mara elfu kakupigia

Kuomba msamaha kwa niliyotenda

Lakini mteja hapatikani

Hello ‘toka kwa mataa

Naweza sema nimejaribu

Mpenzi nisamehe kwa kuvunja moyo

Lakini ni kama haikujalishi

Kamwe.

Hello

Waambaje?

Ni kawaida yangu kujizungumzia,oh

Niwie radhi

Natumahi utaniwia radhi

Je, uliweza hama toka ule mji uliokuboesha

Sio siri

Kuwa mi na we

Tunapitwa na masaa

Hello ‘toka kwa mataa

Mara elfu kakupigia

Kuomba msamaha kwa niliyotenda

Lakini mteja hapatikani

Hello ‘toka kwa mataa

Naweza sema nimejaribu

Mpenzi nisamehe kwa kuvunja moyo

Lakini ni kama haikujalishi

Kamwe ooh

Kamwe ooh

Kamwe ooh

Kamwe, kamwe

Hello ‘toka kwa mataa

Mara elfu kakupigia

Kuomba msamaha kwa niliyotenda

Lakini mteja hapatikani

Hello ‘toka kwa mataa

Naweza sema nimejaribu

Mpenzi nisamehe kwa kuvunja moyo

Lakini ni kama haikujalishi

Kamwe.