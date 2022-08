16 SHARES Share Tweet

These are the Senators elected during the elections on August 9, 2022

Busia: Okiya Omtatah, National Reconstruction Alliance (NRA). Kisumu: Tom Ojienda, Orange Democratic Movement (ODM). Kakamega: Bonny Khalwale, United Democratic Alliance (UDA). Nakuru: Tabitha Karanja, United Democratic Alliance (UDA). Elgeyo Marakwet: Kipchumba Murkomen, United Democratic Alliance (UDA). Migori: Eddy Gicheru Oketch, Orange Democratic Movement (ODM).

